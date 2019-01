Massaal eerbetoon voor Julen in kerken en op voetbalvelden Spanje

De parochiepriesters in Málaga betuigden tijdens de mis hun medeleven aan de familieleden van Julen en baden voor troost.



Priester Rafael Vivancos van de parochie San Juan de la Cruz waarbij Julens familie is aangesloten, werd door emoties overmand. Hij stamelde tussen zijn tranen door: ,,Ik niet kan spreken, het is heel zwaar geweest”. In de parochie werd een gebedswake gehouden voor Julen. Tijdens de zoek- en reddingsactie ondersteunden de parochiegemeenschappen van El Palo, La Cala del Moral en Totalán Julens ouders op geestelijk en materieel vlak.



Priester Ramón Tejero van de parochie Santa Ana in Totalán, het bergdorp waar Julen stierf, verklaarde vanmorgen tijdens de mis ,,dat pijn de christelijke hoop niet kan verblinden’’. Hij benadrukte dat ,,hoewel het hart onze ziel doet krimpen, de klokken van glorie weerklinken omdat we door ons geloof zeker weten dat de absolute onmetelijkheid van de hemel de grote belofte van Jezus is.”