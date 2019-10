Massagraf met 42 lijken gevonden in Mexico

Duitse tandarts trok langste mensentand ter wereld: ‘Het was geweldig’

29 oktober Tandarts Max Lukas uit Offenbach heeft de langste mensentand ter wereld getrokken. De hoektand is 3,72 centimeter lang en de Duitser haalde het kleinood uit de mond van een Duitse patiënt met Kroatische roots die zich met hevige pijn in de praktijk van Lukas had gemeld.