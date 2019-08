Massale respons na ‘bloedalarm’ politie El Paso

update Schietpar­tij El Paso: zeker 20 doden, schutter is 21-jarige Texaan

8:05 In El Paso (Texas) zijn zeker twintig doden gevallen bij een schietpartij in de Walmart en raakten ook nog eens 26 mensen gewond. De politie heeft een 21-jarige blanke man aangehouden en onderzoekt of een haatmanifest dat vlak voor het bloedbad online kwam van hem afkomstig is. ‘Het is een van de meest dodelijke dagen in de geschiedenis van Texas’.