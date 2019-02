Matroos op wereldberoemde ‘kusfoto’ overleden

Het werd een van de meest iconische foto’s van de twintigste eeuw en de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder. Fotograaf Alfred Eisenstaedt drukte precies op het juiste moment af en ving de innige overwinningsomhelzing op Times Square in New York. Een matroos zoent midden op straat op de dag van de Japanse capitulatie in 1945 een vrouw in verpleegstersuniform.

George Mendonsa, de matroos in kwestie, overleed gisteren op 95 jarige leeftijd. Volgens zijn dochter Sharon Molleur is hij overleden aan een hartaanval. Hij overleed twee dagen voor zijn 96e verjaardag in een ondersteund-wonen-complex in Rhode Island, Amerika. Mendonsa laat zijn echtgenote achter, met wie hij zeventig jaar was getrouwd.

Het duurde jaren voordat definitief werd vastgesteld wie Eisenstaedt op de gevoelige plaat had vastgelegd: Mendonsa en Greta Zimmer Friedman, de tandartsassistente in verpleegstersuniform. Zij trouwden niet, maar zagen elkaar nog twee keer. In 2012, exact 67 jaar na de vermaarde kus, op Times Square was dat voor het laatst. Friedman overleed in 2016 op 92 jarige leeftijd.

Pure vreugde