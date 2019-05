May gaat de geschiedenis in als mislukte premier

Video Theresa May in tranen: Britse premier stapt 7 juni op

12:26 De Britse premier Theresa May heeft vandaag bekendgemaakt dat ze 7 juni opstapt als leider van de Conservatieve Partij. Ze blijft aan als premier tot haar partijgenoten een opvolger hebben gekozen. Dat heeft ze vanmorgen medegedeeld in een persconferentie voor de deur van Downing Street 10. De 62-jarige May sloot haar verklaring in tranen af. De linkse Labourpartij wil nu nieuwe verkiezingen.