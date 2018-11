May heeft steun kabinet voor brexit-deal

,,We zijn het eens”, aldus May. ,,Het besluit is niet licht genomen, maar het is sterk in ons belang”, zei ze bij de deur van Downing Street 10 vanavond. ,,Ik weet dat er lastige dagen zullen volgen, maar deze deal zorgt ervoor dat we de teugels weer in handen kunnen nemen voor een mooiere toekomst van ons land. Dit is het best mogelijke onderhandelingsresultaat.” Omdat het overleg veel langer duurde dan gepland werd al gespeculeerd over serieus verzet onder de ministers. Maar May heeft de criticasters weten te overtuigen.