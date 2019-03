May verder in het nauw over brexit na interventie parlementsvoorzitter

De Britse parlementsvoorzitter John Bercow heeft in het Lagerhuis gezegd dat premier Theresa May niet zo maar voor de derde keer het Lagerhuis over haar brexitdeal kan laten stemmen. Ze moet een andere deal presenteren, anders komt er geen stemming.

‘Speaker’ Bercow zei dat de tweede stemming vorige week dinsdag terecht was, omdat er nieuwe documenten en inzichten waren bijgekomen. Maar twee keer over hetzelfde stemmen kan volgens Bercow niet. May beoogt een derde stemming, er is echter niks nieuws aan de bestaande deal toegevoegd.

May werft steun voor haar plannen, die afgelopen week en half januari door een meerderheid werden afgewezen. Ze overweegt haar basisovereenkomst met de EU over het vertrek van haar land uit de Europese Unie toch nog een keer in stemming te brengen. Ze rekent erop dat een aantal parlementsleden met name uit haar Conservatieve partij en tien Noord-Ierse unionisten bij nader inzien toch maar ‘ja’ stemmen.

Maar de onverwachte verklaring van Bercow maandag in het Britse Lagerhuis haalt een lelijke streep door de brexitplannen van de regering. Bercow haalde voor zijn zijn besluit een al 415 jaar oude regel van stal, omschreven Erskine May, het parlementaire procedurehandboek. De parlementsvoorzitter heeft de regering niet vooraf op de hoogte gesteld van zijn verklaring, zei een regeringswoordvoerster.

Premier Theresa May zag haar brexit-overeenkomst al twee keer crashen in het parlement. Uiterlijk woensdag, een dag voor de start van de EU-top, zouden de leden van het Lagerhuis voor een derde keer moeten stemmen over het verdrag dat met Brussel is gesloten. Dit is nu feitelijk niet meer mogelijk. Ze zal zich naar alle waarschijnlijkheid nu donderdag op de EU-top melden met het verzoek om een langer uitstel van de Britse uittreding.