May vergadert vandaag vijf uur lang met kabinet over brexit-opties

De Britse premier Theresa May vergadert vandaag vijf uur lang met het Britse kabinet in een poging een uitweg te vinden in het uitzichtloze doolhof van de brexit. Gisteren stemde het Britse Lagerhuis nog vier alternatieve opties voor de brexit weg.

Dat gebeurde tijdens een tweede serie van zogenoemde indicatieve stemmingen. Daarbij wordt de opinie van het Lagerhuis gepeild over een bepaald onderwerp, in dit geval de brexit. De stemmingen waren niet bindend en louter bedoeld om premier May en haar regering de weg te wijzen naar een mogelijke oplossing.

Net als een week geleden haalde geen enkele van de aangedragen opties een meerderheid in het parlement. De vier opties die gisteren werden voorgesteld waren: afzien van de brexit en er dan weer een referendum over houden, een nieuw referendum over de uiteindelijke deal met Brussel, of een ‘softe brexit’. Daarin blijft het Verenigd Koninkrijk ofwel alleen in de douane-unie, ofwel in de douane-unie én de Europese interne markt.

De eerste optie kwam deze keer nog het dichtst bij succes. Van de afgevaardigden stemden 273 in met de motie, 276 waren tegen.

Opnieuw stemmen

Vorige week verwierp het Britse Lagerhuis de deal die May eerder met Brussel sloot voor de derde keer. 344 Lagerhuisleden stemden tegen, 286 voor de deal. Toch zal May haar bestaande deal deze week waarschijnlijk voor de vierde keer in stemming brengen, meldde brexit-minister Stephen Barclay na de bekendmaking van de uitslag. Mogelijk hoopt May dat het Lagerhuis onder de huidige druk alsnog akkoord gaat. Daarnaast volgt morgen mogelijk opnieuw een reeks indicatieve stemmingen.

Als May dit keer wel een meerderheid vindt voor haar plan, dan treedt het Verenigd Koninkrijk mogelijk op 22 mei uit de EU. Haalt haar deal het niet, dan wordt de kans op een no deal-brexit groter. Dat zou dan gebeuren op 12 april, de nieuwe brexit-deadline van de EU. Het Verenigd Koninkrijk moet voor die datum met een nieuw concreet voorstel komen om aan Brussel voor te leggen. Lukt dat niet, dan crasht het Verenigd Koninkrijk die dag zonder deal uit de EU.