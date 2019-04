May wil haast maken met brexitdeal met Labour

De Britse premier Theresa May zei gisteren dat hoe langer het duurt om tot een akkoord te komen met Labour over de brexit, hoe minder waarschijnlijk het is dat Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat.

Meerderheden in het Lagerhuis hebben de brexitdeal die May’s regering met Brussel heeft gesloten al een paar keer weggestemd. May had zich in wanhoop over de brexitimpasse tot Labourleider Jeremy Corbyn gewend.

,,Het feit is dat de twee belangrijkste partijen het over twee zaken eens zijn: we willen allebei een einde maken aan het vrije verkeer, we willen allebei met een goede deal vertrekken, en we willen allebei banen beschermen,” zei May.

,,Dat is de basis voor een compromis dat een meerderheid in het parlement kan krijgen en het winnen van die meerderheid is de enige manier om brexit te leveren”, aldus May.

May zou volgens The Sunday Times een douaneregeling met de EU willen sluiten om zo Labour aan boord te krijgen.

Zuinig

De Britse premier vroeg vorige week de Europese Unie opnieuw om uitstel van de brexit tot 30 juni. De 27 EU-landen moeten unaniem instemmen met het verzoek van May, met wie ze woensdag tijdens een top in Brussel weer een ontmoeting hebben. De reacties op haar plan waren terughoudend.

Zo zei premier Rutte dat het verzoek ‘weer heel veel vragen oproept’. Hij hoopte dat er meer duidelijkheid komt uit Londen voor de extra Europese top van volgende week. Hij herhaalde dat Nederland wil helpen een no-deal-brexit te voorkomen. ,,Maar de bal ligt in Londen, en in toenemende mate ook in het Lagerhuis.”

May krijgt de deal die ze met de EU sloot over uittreding uit de Europese Unie maar niet door het Britse Lagerhuis. Haar plan werd tot drie keer toe weggestemd door het parlement, onder andere door weerstand in Mays eigen partij, de Conservatieven.