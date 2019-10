Mechanische fouten bij crash Boeing 737 MAX Indonesië

Bij de ramp met de Boeing 737 MAX kwamen alle 189 inzittenden om het leven. Het vliegtuig stortte in 2018 neer in Indonesië. Onder andere een belangrijke sensor op het vliegtuig was kwetsbaar, doordat deze verkeerd stond ingesteld. Verder waren ook andere technische aspecten van het toestel niet in orde, zo blijkt uit onderzoek. Ook zou er te weinig kennis zijn geweest over hoe sommige systemen in het toestel fungeerden.