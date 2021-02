Medewerker Biden neemt ontslag na bedreigen journalist

Dit is het koudste dorp ter wereld (-77 graden): auto's moeten constant draaien

9 februari De kou in Nederland is niks vergeleken met het leven in het Siberische dorpje Oymyakon, het koudste permanent bewoonde plaatsje op aarde. De temperatuur daalde er ooit tot maar liefst 77 graden onder nul. Auto's moeten er constant draaien om te voorkomen dat de benzine bevriest en een graf graven voor een dode kan dagen duren.