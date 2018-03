Medewerkers goed doel Bono: we werden jarenlang gepest

The One Campaign, de anti-armoedeorganisatie van U2-zanger Bono, wordt mogelijk door voormalige werknemers aangeklaagd vanwege wangedrag. Ze stellen dat ze bijna vier jaar lang door een leidinggevende zijn gepest en dat hun klachten al die tijd niet serieus werden genomen.

Bono richtte de organisatie in 2004 op met als doel tegen extreme armoede en veel voorkomende (en makkelijk geneesbare) ziekten te vechten. Een groep voormalige medewerkers van het One Campaign-kantoor in Johannesburg heeft nu via sociale media laten weten dat sommige werknemers 'slechter dan honden' werden behandeld.

Er is een onderzoek ingesteld binnen de organisatie. Het gepest zou zich tussen 2011 en 2015 hebben voorgedaan. De werknemers zeggen dat ze zijn gekleineerd, en een vrouwelijke werknemer zegt dat ze een slechtere functie toebedeeld kreeg nadat ze weigerde seksueel contact te hebben een buitenlandse ambtenaar. Haar manager had 'seksistische en suggestieve' opmerkingen over haar gemaakt tegenover de official.

Een voormalige leidinggevend heeft jonge werknemers zowel verbaal als in e-mails 'waardeloos', 'dom' en 'een idioot' genoemd, geeft One Campaign toe. De claim van de vrouwelijke werknemer die zou zijn gevraagd om seks te hebben met een ambtenaar is niet geverifieerd, aldus de organisatie. Wel benadrukt One Campaign dat alle verhalen en beschuldigingen serieus worden genomen.

Bono is woedend

Bono heeft inmiddels op de beschuldigingen gereageerd en zijn excuses aangeboden aan de betrokkenen. De zanger zegt 'woedend' te zijn geworden toen hij in november vorig jaar over de aantijgingen hoorde en geeft toe dat zijn organisatie er niet in geslaagd is om een aantal werknemers in Johannesburg te beschermen. ,,Ik moet daar voor een deel verantwoordelijkheid voor nemen”, zegt Bono. ,,We vinden dit allemaal heel erg. Ik haat pesten, kan er niet tegen”, zegt hij in de Mail on Sunday.

,,We hebben One opgezet om de armste mensen in de armste plekken die worden ‘gepest’ door hun omstandigheden juist te helpen. Om dan te horen dat er meerdere serieuze klachten naar aanleiding van pestgedrag in het kantoor van Johannesburg zijn ingediend, zorgde voor grote woede bij mij en de raad van bestuur.”