Mediatycoon Murdoch trekt handen af van Trump: ‘huiszender’ Fox News plots stuk kritischer

Verkiezingen VS LIVE | Bush: ‘Verkiezing is eerlijk verlopen’, Advocaat Trump kondigt zeker vier rechtsza­ken aan

19:11 Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van president Donald Trump, heeft aangekondigd dat zijn team tegen het einde van de week vier of vijf rechtszaken zal hebben in strijdstaten. Er zijn volgens hem ‘sterke bewijzen’ dat de verkiezing ‘in minstens drie tot vier en mogelijk tien staten is gestolen.’ Oud-president George W. Bush stelt dat Trump het recht heeft ‘juridische uitdagingen’ aan te gaan maar dat de Amerikanen erop kunnen vertrouwen dat de verkiezing ‘fundamenteel eerlijk’ is verlopen. Volg hieronder alle ontwikkelingen in ons liveblog. Lees hier ons vorige blog over de verkiezingen terug.