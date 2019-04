Medisch expert: ober Mirek was dagenlang in levensgevaar

Of dat gaat gebeuren, kan woordvoerster Marketa Puci van de rechtbank in Praag nog niet zeggen. De rechter ‘is klaar om uitspraak te doen’, maar als er op het laatste moment nieuwe informatie tevoorschijn komt, kan die uitspraak ook worden uitgesteld.



En dat is mogelijk. Vandaag komen namelijk enkele medisch experts aan het woord. De verdediging heeft de hoop gevestigd op één medisch expert die zegt dat de meeste verwondingen van ober Mirek níet van de klappen van Armin en Arash komen, maar van een val op straat enkele seconden eerder. Op die manier hopen de advocaten van Armin en Arash de aanklacht ‘poging moord’ (maximaal 18 jaar cel) te verlagen naar ‘poging doodslag’ of ‘zware mishandeling’. Ober Mirek Vitek lag enkele dagen in coma en liep tal van verwondingen op, met name in zijn gezicht. Hij heeft nog steeds last van de mishandeling en eist 100.000 euro schadevergoeding. Arash heeft via zijn advocaat 2000 euro betaald aan het slachtoffer, werd vandaag duidelijk.