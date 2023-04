Meedogenloze Wagner-baas rekruteert via telefoon: ‘Als hij met tank over dode Oekraïners kan rijden, dan is hij een tanksoldaat’

De Wagnergroep heeft veel strijders verloren in de strijd om Bachmoet in Oost-Oekraïne en zoekt dringend nieuwe vrijwilligers. Dat de nood hoog is, blijkt uit de video hierboven waarin de Wagner-baas hoogstpersoonlijk de telefoon opneemt om te rekruteren. Het huurlingenleger strooit met - naar Russische normen - riante vergoedingen en moderne uitrustingen, zo staat bovendien te lezen in een open brief.

Jevgeni Prigozjin, de leider van de privémilitie, bevestigde maandag dat de brief van zijn rekruteringsdienst echt is. In de brief staan ook telefoonnummers. Wagner zoekt mannen tussen 21 en 60 jaar die kunnen worden ingezet in het oorlogsgebied. Kandidaten hoeven hun militaire dienst niet te hebben voltooid.

Wagner belooft een verloning van 240.000 roebel, of zowat 2.700 euro per maand. Dat is zonder de bonussen die kunnen worden verdiend bij het boeken van successen. Wagner garandeert zijn vrijwilligers moderne gevechtsuniformen, de beste uitrusting en wapens, verzekeringen en training door hoogopgeleide instructeurs. Honderdduizenden Russen zijn al actief, klinkt het in de brief.

Mogelijkheden

De Wagner-baas zelf stroopt ook de mouwen op om nieuwe mensen te werven, zo blijkt uit een video die op sociale media is geplaatst.

“Ja, goedemiddag, ik luister”, begint Prigozjin het telefoongesprek. “Wat betreft de mogelijkheden bij Wagner hebben we verschillende functies. Aanvalssoldaten, tanksoldaten, artilleristen, drone-operatoren, radio-operatoren en ga zo maar door”, legt hij uit.

De functie van grenswachter waar Prigozjins gesprekspartner naar informeert aan de telefoon, bestaat niet bij de Wagner-groep. Maar dat betekent niet dat er geen plaats is voor een dergelijk profiel.

“Grenswachters? Nu, als hij een fatsoenlijke grenswachter is, dan hangt het ervan af wat hij kan doen: als hij oprukt met een geweer en de vijand doodt, dan kan hij deel uitmaken van de stoottroepen. Als hij met een tank over dode Oekraïners kan rijden, dan is hij een tanksoldaat. Dus grenswachten zijn prima”, meent de Wagner-baas.

Prigozjin informeert vervolgens naar de woonplaats en leeftijd van de kandidaat. Hij wil ook weten hoe het zit met zijn fysieke conditie: “Kun je pull-ups doen? Kun je push-ups doen? Kun je lopen?”

De Wagner-huurlingen werden voor de oorlog in Oekraïne deels gerekruteerd in Russische gevangenissen. Maar Prigozjin stopte er onlangs mee - waarschijnlijk onder druk van het Russische ministerie van Defensie. Sinds maart zijn daarom overal in Rusland rekruteringscentra voor de Wagner-troepen opgezet.

De beloning van de Wagner-militie ligt een stuk hoger dan de soldij van het Russische ministerie van Defensie. Dat belooft minstens 195.000 roebel (2.200 euro) per maand en maximaal 243.000 roebel (2.744 euro) op commandoniveau. Dat is een veelvoud van het gemiddelde Russische salaris. In Oekraïne krijgen soldaten aan het front het equivalent van iets minder dan 3.000 euro. Het nationale gemiddelde loon in Oekraïne bedroeg vorig jaar ongeveer 370 euro.

Volledig scherm Wagner-baas Prigozjin rekruteert telefonisch en spreekt met nieuwe rekruten op een niet nader bepaalde locatie. © AFP / AFP