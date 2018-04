Meer dan 10.000 bedreigde schildpadden ontdekt in huis in Madagaskar

Overal waar je maar kon kijken zaten stralenschildpadden. De dieren konden amper nog bewegen en leefden in erbarmelijke omstandigheden. ,,De stank van uitwerpselen en urine was overweldigend”, vertelt het hoofd van het milieuagentschap aan National Geographic. ,,Je kan het je echt niet inbeelden. Het was verschrikkelijk. Er zaten schildpadden in de woonkamer, in de keuken en zelfs in de badkamer. Gewoon echt overal in het huis.”



In totaal werden maar liefst 9.888 levende schildpadden aangetroffen en 180 dode. Reddingswerkers laadden de dieren in zes vrachtwagens en brachten hen naar een verzorgingscentrum in de buurt. Een week na de ontdekking stierven helaas nog eens 547 schildpadden door vochttekort en infecties.



Door het gigantische aantal gevonden schildpadden vrezen de autoriteiten dat er een grote georganiseerde smokkelbende achter zit. Drie verdachten zijn gearresteerd: twee mannen en een vrouw, de eigenares van het huis. De mannen werden betrapt toen het team ter plaatse kwam. Ze waren dode schildpadden aan het begraven in de tuin.