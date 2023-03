Meer dan 3,5 meter sneeuw in een week in bergen Californië: van sneeuwpret tot kopzorgen

met videoMeer dan 3,6 meter sneeuw door een storm in de Sierra Nevada in het noorden van Californië tot sneeuwpret in de bergen bij het zuidelijkere gelegen Los Angeles: de extreme weersomstandigheden in de Amerikaanse staat leveren surrealistische kiekjes op.

Palmbomen op foto's met besneeuwde bergtoppen verderop. Het iconische Hollywood Sign in ongewoon winterse taferelen. En een paar honderd kilometer noordelijker, in de Sierra Nevada, beelden van auto's en huizen die compleet zijn verzwolgen door de sneeuw en wegen die op ravijnen lijken. Sommige kleine bergdorpen zijn onbereikbaar. Het is het resultaat van hevige sneeuwval in de afgelopen dagen, meer dan 3,6 meter, op de toch al grote hoeveelheden die er lagen. Het eind is nog niet in zicht, want de National Weather Service verwacht nog een meter sneeuw in de komende dagen, schrijven The Washington Post en Fox News.

‘Verwacht verstoringen van het dagelijks leven inclusief gevaarlijke of onmogelijke rijomstandigheden met wegafsluitingen’, twitterde het bureau, dat reizen door het berggebied ‘sterk afraadt’. Door de combinatie van wind en sneeuw raakten eerder deze week ongeveer 100.000 huishoudens hun stroom kwijt. Donderdagochtend zaten er volgens PowerOutage.us nog meer dan 50.000 klanten zonder stroom in de regio. Yosemite National Park is voor onbepaalde tijd gesloten. Het park meldt tot 4,5 meter sneeuw op de grond.

Een man ontdoet zijn auto van sneeuw in San Bernadino County, Carlifornië.

Meeste sneeuw sinds 1970

De universiteit van Californië heeft berekend dat sinds oktober bijna 12,7 meter sneeuw was gevallen, het meeste sinds 1970. Zelfs voor skiërs en snowboarders was het te veel van het goede. Veel skigebieden hebben deze week enige tijd hun activiteiten opgeschort, om sommige delen weer begaanbaar te maken. Het marketingbureau van skigebied Sugar Bowl Resort deelt een foto op Twitter waarop te zien is dat het kantoor volledig is ondergesneeuwd.

Jennifer Cobb en haar man verbleven tijdens de sneeuwstorm in hun vakantiehuis in de San Bernardino Mountains, waar ze niet in of uit konden. ,,We hoorden geluiden van de sneeuwschuivers, maar ze kwamen maar niet", vertelt ze aan persbureau AP. ,,Het zou niet afschuwelijk moeten zijn om vast te zitten in zo'n mooie omgeving, maar eerlijk: dat is het wel.”

Toch delen veel andere Amerikanen bijzondere foto's van de extreme sneeuwval, hier een klein overzicht:

Het huis van Jennifer Cobb bij Lake Arrowhead (aan de noordkant van Los Angeles) is ondergesneeuwd.

Kenny Rybak probeert in Running Springs, Californië, zijn auto uit te graven.

De met sneeuw bedekte San Gabriel Mountains achter het Hollywood Sign, waar normaal nauwelijks sneeuw valt.

Een ingesneeuwde auto bij Mount Baldy, vlakbij Los Angeles. Dat er zo zuidelijk zoveel sneeuw valt is zeer ongewoon.

