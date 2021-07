Meer dan honderd branden in Canada en Californië: leger klaar voor evacuatie

Volgens brandweerfunctionarissen waren er vrijdagavond in de Canadese provincie British Columbia 152 branden, waarvan er 89 waren bijgekomen in de afgelopen twee dagen. De branden situeren zich voornamelijk ten noorden van Kamloops, een stad op ongeveer 350 kilometer ten noordoosten van Vancouver. In de provincie zijn meer dan duizend mensen geëvacueerd.

Volledig scherm © via REUTERS

De hittegolf eiste al bijna 700 doden in Canada en minstens 16 in de Verenigde Staten. ,,De extreme weersomstandigheden die British Columbia de voorbije week heeft meegemaakt, zijn een belangrijke factor die hebben bijgedragen aan de toename van het aantal sterfgevallen’’, zei hoofdpatholoog Lisa Lapointe.

Lytton, dat 260 kilometer ten noorden van Vancouver ligt, spande dinsdag met 49,6 graden de kroon. Dat is de hoogste temperatuur ooit in Canada gemeten. Het dorp met pakweg 350 inwoners werd een dag later verwoest door brand. Of daarbij slachtoffers zijn gevallen, is nog onduidelijk. In de regio Vancouver zijn meer dan honderd mensen overleden door de hitte. Het gaat hierbij vooral om ouderen.

Volledig scherm Helikopters worden ingezet om de branden in het gebied te blussen. © AP

Hulpoperatie

Intussen bereidt de Canadese regering een hulpoperatie voor. ,,We zullen er zijn om te helpen in British Columbia en in de rest van het land’’, zo verklaarde premier Justin Trudeau op een persconferentie. De regering kondigde vrijdagavond aan dat er een operationeel centrum wordt ingericht in de provincie Alberta, vanwaar het leger logistieke steun kan verlenen. Die hulp bestaat uit militaire helikopters en mogelijk Hercules-transportvliegtuigen, aldus minister van Defensie Harjit Sajjan eerder tegen de publieke omroep CBC. ,,De Canadese strijdkrachten staan ​​klaar om de inwoners te ondersteunen’’, zei hij op Twitter.

Volledig scherm © AP

Ook in de VS

Ten zuiden van de grens kreunen ook de Amerikaanse staten onder recordtemperaturen. Honderden brandweerlieden probeerden vrijdag drie branden in te dammen die al meer dan 15.000 hectare bos in de as hebben gelegd in het noorden van Californië. Ook in de deelstaat hebben de autoriteiten al tot evacuatie bevolen, onder meer bij Lake Shasta.

Volledig scherm Ook in de Amerikaanse staat Californië, zoals hier in Lakehead, woeden talloze branden. © Photo News