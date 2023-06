Meer dan honderd doden door bootongeluk in Nigeria

Met video Syriër die kinderen neerstak weigert iets te zeggen en verzet zich tegen zijn bewakers

De 31-jarige Syrische vluchteling die donderdag met een mes mensen aanviel op een kinderspeelplaats in een park in Annecy, wordt zaterdag verhoord door een onderzoeksrechter. Een psychiater en politiemensen hebben vooralsnog de man niet kunnen bewegen iets te zeggen, melden Franse media. Hij zou zich ook tegen bewakers verzetten. Over het motief van de man is niets bekend.