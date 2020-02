Meer dan twintig Turkse militairen gedood in Syrië

Bijna 300 mogelijk besmette feestneu­zen van ‘de Dicke Flaa’ gezocht, ook Nederlan­ders?

12:08 De Duitse gezondheidsdiensten zijn naarstig op zoek naar zo’n 300 carnavalsvierders die 15 februari mee hosten op het feest van de Langbröker Dicke Flaa in Gangelt, vlak over de grens bij Limburg. Op dat feest was ook de 47-jarige Duitser aanwezig, die besmet is met het coronavirus.