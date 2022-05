‘Meer dan veertig migranten verdronken voor kust Westelijke Sahara’

Enkele lichamen zijn geborgen, de rest is verzwolgen door de zee. Twaalf anderen zijn gered nadat hun boot was gezonken. Boten met migranten die vanuit dit gebied vertrekken, gaan doorgaans naar de Spaanse Canarische Eilanden.

Volgens de laatste cijfers van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in 2021 meer dan 40.000 migranten, voornamelijk reizend via Marokko, over zee in Spanje aangekomen. Daarbij zijn ook de migranten meegerekend die binnenkomen via de Canarische Eilanden of de Balearen, de eilandengroep waartoe ook Mallorca behoort.