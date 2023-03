Meer Nederlandse wintersporters in problemen op de pistes

Amnesty: bijna 100 mensen geëxecu­teerd in Iran in januari en februari

Het Iraanse regime heeft in januari en februari minstens 94 mensen geëxecuteerd, aldus mensenrechtenorganisaties Amnesty International en het Abdorrahman Boroumand Center, een Iraanse organisatie die is gevestigd in de Verenigde Staten. ,,De Iraanse autoriteiten voeren op angstaanjagende schaal executies uit”, zei Roya Boroumand, uitvoerend directeur van het Abdorrahman Boroumand Center.