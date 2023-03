Meerdere doden en gewonden bij schietpartij in Hamburg

Drugsoor­log België: man met dezelfde achternaam als bekende drugscrimi­neel neergescho­ten

De drugsoorlog die al maanden in Antwerpen woedt, waarbij ook veel Nederlandse criminelen betrokken zijn, heeft mogelijk opnieuw een onschuldig slachtoffer geëist. De man die woensdag werd neergeschoten is vermoedelijk voor iemand anders aangezien. De politie houdt alle scenario's open en is een groot onderzoek begonnen. De schutter is voortvluchtig.