Meerdere mensen neergeschoten bij kerk in Californië: één dode en vier zwaargewonden

Oorlog Oekraïne LIVE | Navo wil aspirant-le­den Finland en Zweden alvast beschermen tegen Rusland

De Navo wil de aspirant-leden Finland en Zweden alvast tegen Rusland beschermen zolang ze nog niet de hulp van de alliantie kunnen inschakelen. Volgens secretaris-generaal Jens Stoltenberg is een optie om Navo-troepen naar de regio te sturen. Ook kunnen de twee Noord-Europese landen bijstand krijgen bij het afslaan van cyberaanvallen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

15 mei