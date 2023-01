Meest gezochte maffiabaas van Italië na 30 jaar opgepakt

Dertig jaar was hij op de vlucht, maar vanmorgen is maffiabaas Matteo Messina Denaro (60) gearresteerd. Messina Denaro was de meest gezochte maffiabaas van Italië. Hij wordt gezien als de ‘baas der bazen’ van Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia. Hij was sinds 1993 op de vlucht.

De maffiabaas werd opgepakt in een privékliniek in de Siciliaanse stad Palermo, waar hij zich liet behandelen. Dat suggereert dat Messina Denaro een groot deel van zijn onderduik heeft doorgebracht op Sicilië, terwijl lange tijd de geruchten de rondte deden dat hij in andere delen van de wereld verbleef.

De kliniek waar Matteo Messina Denaro vanochtend werd gearresteerd staat in het centrum van Palermo. Volgens de politie liet de zestigjarige maffiabaas zich regelmatig behandelen in de privékliniek. Op het moment dat hij werd gearresteerd liet hij enkele medische controles uitvoeren, hij was niet opgenomen in de kliniek, aldus de politie. Direct na zijn arrestatie is de maffiabaas overgebracht naar een geheime locatie.

Matteo Messina Denaro wordt beschouwd als de laatste van de grote maffiabazen, voor hem gaven Bernardo Provenzano en Totò Riina leiding aan Cosa Nostra. De maffiabaas wordt verantwoordelijk gehouden voor de aanslag op onderzoeksrechters Giovanni Falcone en Paolo Borsselino. Ondanks zijn lange verdwijning was Messina Denaro nog steeds in staat om de maffia aan te sturen in de regio rond de Siciliaanse stad Trapani. Dat maakte de Italiaanse politie vorig jaar september bekend.

Opvallende datum

Het is opvallend dat de maffiabaas juist vandaag is opgepakt. Op 15 januari 1993, dus 30 jaar geleden, werd namelijk Totò Riina gearresteerd in het centrum van Palermo. ,,Het is een grote overwinning voor de Italiaanse staat die laat zien niet op te geven in de strijd tegen de maffia”, zegt premier Meloni in een reactie op de arrestatie van de grote maffiabaas.

,,Een dag na de 30ste verjaardag van de arrestatie van Totò Riina, wordt een andere leider van een criminele organisatie in verzekering gesteld door justitie.” Ook werd beeld van Messina Denaro in handen van de Carabinieri (de Italiaanse militaire politie) vrijgegeven. De laatste bekende foto van hem dateert uit de jaren negentig.

Volledig scherm Archiefbeeld. Links een van de laatste bekende beelden van Messina Denaro. Computerbeeld (rechts) van het vermoedelijke huidige uiterlijk van maffiabaas Matteo Messina Denaro. © Reuters

Vorige week nog hoopte de minister van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedosi dat hij de minister zou worden die maffiabaas Messina Denaro zou arresteren. Nu toont hij zich zeer tevreden over de arrestatie na dertig jaar. ,,Een historisch resultaat in de strijd tegen de maffia.”

Levenslange gevangenisstraffen

Messina Denaro wordt onder andere ook verantwoordelijk gehouden voor de aanslagen op onderzoeksrechters Giovanni Falcone en Paolo Borsselino, in het voorjaar van 1992. Hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De maffiabaas kreeg ook een levenslange gevangenisstraf voor bomaanslagen in Florence, Rome en Milaan, waar in 1993 tien mensen bij omkwamen.

Daarnaast werd hij veroordeeld voor het het ontvoeren, twee jaar lang martelen en uiteindelijk vermoorden van de jongen Giuseppe Di Matteo. Hij werd vermoord en opgelost in zuur, omdat zijn vader had getuigd tegen de maffia.

Den Haag

In 2021 werd in een restaurant in Den Haag iemand opgepakt die volgens justitie Messina Denaro zou zijn. Dat was een vergissing. Het ging Mark L. uit Liverpool, die geblinddoekt uit het restaurant werd afgevoerd. ,,Als mijn cliënt een Siciliaanse maffiabaas is, ben ik de Paus”, zei zijn advocaat destijds.

