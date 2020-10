Meeste vermiste Italianen na noodweer terecht, in Frankrijk wordt nog gezocht

Noord-Italië is gisteravond en vannacht overvallen door hevig noodweer, twaalf uur lang heeft het onafgebroken geregend. Er viel in de regio in korte tijd evenveel regen als normaal in een half jaar tijd. Er is sinds 1958 niet zoveel regen in enkele uren naar beneden gestort. De schade als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen is enorm, maar het aantal slachtoffers is relatief gering, zeker in vergelijking met het noodweer van 1994 dat zeventig mensenlevens in het noordwesten van Italië eiste.



Met name de regio’s Piëmont, Valle d’Aosta en Ligurië in het Noord-Westen van het land zijn zwaar getroffen. Daar is de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn modderstromen in het hele gebied en dorpen in de Alpen zijn geïsoleerd geraakt. In een groot deel van Piëmont rijden geen treinen en ook is de belangrijke autostrada Turijn Milaan gesloten. Sinds half vijf vanochtend staat het wegdek grotendeels onder water.



In de Alpenregio Valle D’Aosta is een brandweerman omgekomen toen hij getroffen werd door een omvallende boom. Het tweede slachtoffer werd zaterdagmiddag gevonden in de rivier Sesia.

Volledig scherm Hoge golven beuken op de kustlijn bij de Franse havenstad Nice. © AFP

Teruggevonden

Vlak over de grens in Frankrijk wordt nog naar vermisten gezocht. Volgens de autoriteiten is er met circa 500 millimeter nog nooit zo veel regenval gemeten. Ten noorden van Nice zijn dorpen van de buitenwereld afgesneden omdat bruggen zijn weggespoeld.



In de buurt van Cuneo, niet ver van de Franse grens, zijn de rivieren Sesia en Tanaro buiten hun oevers getreden. Bruggen en wegen zijn ingestort. Twee vrienden zijn afgelopen nacht, ten noorden van Turijn in de rivier de Sesia terechtgekomen. Eén van de twee kon zichzelf bevrijden, de ander werd later dood teruggevonden in de rivier.



Volgens de autoriteiten zitten er mensen vast in een tunnel die Italië met Frankrijk verbindt. De brandweer heeft vijf mensen uit de tunnel kunnen bevrijden, maar er wordt gevreesd voor slachtoffers. Van drie medewerkers van een vrijwilligersorganisatie die in het gebied in een bestelbusje reden wordt al sinds gisteren niets meer vernomen. Ook voor hun leven wordt gevreesd. Datzelfde geldt voor een schaapsherder in het gebied, hij werd door een rivier meegesleurd, en voor zes Duitse toeristen. De zes zijn een aantal dagen geleden vertrokken voor een trektocht in de bergen, maar de eigenaar van het hotel waar ze verblijven heeft niets meer van zijn gasten vernomen.

Modderstroom

Aardverschuivingen hebben delen van Piemonte en Valle D’Aosta van de buitenwereld afgesloten, Limone Piemonte, een ski-resort op de grens met Frankrijk, is compleet geïsoleerd. Een modderstroom heeft de enige toegang naar het dorp, een tunnel, geblokkeerd. Het dorp staat deels onder water en er is geen stroom. De burgemeester heeft verschillende huizen ontruimd.



In de rest van de regio zijn veel wegen overstroomd, ingestort of onbegaanbaar door grote hoeveelheden takken en ander puin. De schade van het noodweer loopt in de miljoenen. De president van de regio Piemonte, Alberto Cirio, noemt de situatie desastreus. Volgens hem is de ramp vergelijkbaar met de overstromingen van 1994, toen kwamen er zeventig mensen om het leven. Inmiddels heeft hij de noodtoestand uitgeroepen. De centrale overheid heeft de burgerbescherming naar het noorden gestuurd.



Ook in ander delen van Noord-Italië heeft het slechte weer voor overlast gezorgd, zo zijn ook in Lombardije dorpen ontruimd wegens gevaar voor overstromingen en zijn in Milaan en Bergamo bomen omgewaaid. In totaal heeft de brandweer in het hele noorden van Italië het afgelopen etmaal zo’n 800 keer moeten ingrijpen. Het goede nieuws is dat in Venetië het Mose-systeem gewerkt heeft. Door de beweegbare dam die afgelopen zomer na ruim twintig jaar steggelen eindelijk in gebruik werd genomen, heeft Venetië deze keer grotendeels droge voeten gehouden.



Het weer wordt de komende dagen iets beter in Noord-Italië, maar er wordt nog steeds veel regen verwacht. Voor Piemonte geldt nog tot zondagavond code oranje.

Halve meter

Ook in Frankrijk is de schade groot. Rond Nice worden negen personen vermist nadat stortregens overstromingen hadden veroorzaakt. De schade in het gebied is groot. De Franse meteorologische dienst zegt dat er de afgelopen 24 uur op sommige plaatsen bijna een halve meter water is gevallen.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin beloofde na een crisisbijeenkomst om extra helikopters en brandweerlieden naar de regio te sturen. Tal van mensen moesten in veiligheid worden gebracht. Zo’n 850 brandweerlieden zijn ingezet in het getroffen departement Alpes-Maritimes.

Volledig scherm Een man maakt foto's van de modderstromen in de rivier Var bij de stad Nice. © EPA

Uitzonderlijk

Twee brandweermannen werden volgens lokale media meegesleurd door het water tijdens het uitvoeren van hulpoperaties. De regio heeft te maken gehad met hevige regenval die overstromingen heeft veroorzaakt. De neerslag wordt door Météo France als uitzonderlijk bestempeld.

Nice Airport riep passagiers ‘s nachts via Twitter op om vanwege de weersomstandigheden niet naar de luchthaven te komen. Ongeveer 13.500 huishoudens in de regio zaten zonder stroom. Lokale media meldden dat sommige dorpen van de buitenwereld waren afgesneden.

Volledig scherm Iemand waagt zich op de Promenade des Anglais, terwijl storm Alex de golven opjaagt. © AFP

Volledig scherm Bezoekers van de Italiaanse stad Venetië lopen op een verhoging, vanwege de verwachte hoge waterstand. © AFP Volledig scherm Het miljarden kostende MOSE-systeem werd voor het eerst sinds voltooiing in werking gesteld. © REUTERS

Volledig scherm De eindelijk operationele stormvloedkering het San Marcoplein tegen overstroming beschermen. © AFP

