Megadrugsvangst Mallorca: einde van door Nederlanders gerunde cocaïnelijn

Automobi­list rijdt in op voetgan­gers in Spaanse Zaragoza

13:58 Een automobilist is in de Spaanse stad Zaragoza ingereden op mensen die op de stoep naast een voetgangersoversteekplaats liepen. Dat meldt de internationale nieuwsdienst Sputnik. Het is niet duidelijk of er opzet in het spel is.