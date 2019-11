Meisje (10) zwanger na verkrachting door 15-jarige broer: ‘Ik wist niet wat me overkwam’

Ewan (18) op randje van dood door e-sigaret: 'Dat ding heeft mijn leven verpest’

11:00 Een 16-jarige jongen is in Engeland bijna overleden aan een zware longaandoening die in verband wordt gebracht met het gebruik van de elektronische sigaret. De nu 18-jarige Ewan Fisher belandde met hevige ademhalingsproblemen op de intensive care en keek de dood recht in de ogen. Leon van der Toorn, voorzitter van de Vereniging van Artsen voor Longziekten, vreest voor vergelijkbare gevallen in Nederland. ,,Dit gaat ook hier vaker voorkomen.”