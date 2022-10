Meisje (12) uit Parijs dood teruggevonden in reiskoffer

Het meisje was ‘s middags als vermist opgegeven, omdat ze na school niet was thuisgekomen. Alles wijst erop dat ze is vermoord. De politie kwam snel in actie nadat de moeder melding had gemaakt van het feit dat haar dochter niet was thuisgekomen. De vader, die conciërge van het pand is waarin ze wonen, vertelde de politie dat er op bewakingscamera’s te zien was dat ze die middag wél in het pand was teruggekeerd.