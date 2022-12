Meisje (14) overleden na mesaanval in Zuid-Duitsland, ander (13) zwaargewond

Ze liepen door het kleine Oberkirchberg, onderdeel van Illerkirchberg (in totaal 4900 inwoners), naar een bushalte om met de schoolbus naar school te gaan. De man viel hen rond 07.30 uur aan en verwondde hen ernstig. Ooggetuigen belden direct de politie en een ambulance. Een ooggetuige vertelde lokale omroep SWR dat hij geluiden hoorde bij een verkeerslicht. Hij zag een meisje ‘bloedend op de grond met een enorme steekwond in haar buik’. ,,Een tweede had verwondingen onder haar borst", meldt de getuige.

Diep geschokt

De man vluchtte na de aanval een flatgebouw in. De politie omsingelde het pand en heeft er drie mensen inclusief de vermoedelijke dader aangehouden. Over het motief van de dader is niets bekend, evenmin of hij in het pand woonde en of hij de meisjes kende. Het is ook niet bekendgemaakt waarom er naast de verdachte nog twee mensen in de woning zijn aangehouden. De andere bewoners zijn in veiligheid gebracht.