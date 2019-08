Meisje (2) dat wasmiddel kreeg in plaats van fruitsap, ontwaakt uit coma

UPDATE ‘Epstein moest elk halfuur gecheckt worden, maar dat gebeurde niet’

20:28 De veelbesproken zakenman Jeffrey Epstein moest elk halfuur gecheckt worden. Dat zou volgens een anonieme bron in The New York Times niet gebeurd te zijn in de uren voordat hij zelfmoord pleegde. Op het moment van zijn dood was Epstein alleen in zijn cel. Hij deelde die aanvankelijk met een andere gedetineerde, maar die werd op enig moment overgeplaatst.