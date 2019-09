Meisje (6) schopt schoolmedewerker en wordt gearresteerd, familie woest op agent

Boris Johnson wil ‘meer soepelheid’ van Europa bij brexit

3:49 De Britse premier Boris Johnson heeft maandag ,,meer soepelheid’’ gevraagd van de Europeanen in de onderhandelingen over de brexit. Hij deed dat in New York tijdens een ontmoeting met Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad. Volgens Tusk leverde het gesprek geen enkele doorbraak op. Ondertussen wacht dinsdag de uitspraak van het Britse Hooggerechtshof over de schorsing van het parlement door Johnson.