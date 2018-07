Mensenhandelaar Saban B. twee jaar langer in Turkse cel

Het gaat om een straf van twee jaar en acht maanden cel die B. in 2013 kreeg opgelegd wegens de mishandeling van twee mannen in Amsterdam.



B. vluchtte in 2009 naar Turkije toen hij werd berecht voor de grootschalige uitbuiting van vrouwen in de prostitutie in Amsterdam. Zijn bende verdiende daar miljoenen mee. Er werd grof geweld gebruikt tegen de slachtoffers. B. werd hiervoor bij verstek veroordeeld tot zeven jaar en negen maanden cel.



In 2016 werd die straf onherroepelijk in Turkije, waar hij nu in de gevangenis zit. Turkije levert geen onderdanen uit, maar kan wel straffen uitvoeren die in een ander land zijn opgelegd.



De nieuwe straf is opgelegd voor de mishandeling van twee mannen met een mes in 2006. B. viel toen samen met andere mannen een internetwinkel in Amsterdam binnen. De straf hiervoor werd in 2013 bevestigd door het gerechtshof in de hoofdstad.