'Mentaal vermogen Skripals mogelijk aangetast'

Het mentale vermogen van de voormalige Russische dubbelagent Sergej Skripal en zijn dochter Joelia is mogelijk aangetast door de aanval met zenuwgas begin maart . Het is onduidelijk of ze zullen herstellen, zei een Britse rechter vandaag in een uitspraak.

Rechter David Williams gaf in zijn uitspraak toestemming bloedmonsters te nemen van de Skripals door artsen, om chemische wapeninspecteurs van de OPCW toe te staan ​​testen uit te voeren. Onderzoek van bloedmonsters door een laboratorium in het Engelse Porton Down bevestigde al dat vader en dochter Skripal zijn blootgesteld aan het zenuwgas novitsjok of een vergelijkbaar middel.

,,Het precieze effect van de blootstelling op hun gezondheid op lange termijn blijft onduidelijk, hoewel medische tests erop wijzen dat hun geestelijke capaciteit kan zijn aangetast", zei de rechter. Een niet nader geïdentificeerde arts die de Skripals behandelt, zei dat ze allebei zwaar verdoofd zijn, niet in staat te communiceren en dat het niet mogelijk was om te zien wanneer of en in welke mate ze hun geestelijke capaciteiten terugkrijgen. Ze bevinden zich beiden in een fysiek stabiele toestand.

Hulpverlener

Een Britse politieagent die als een van de eersten hulp bood na de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelagent, werd vandaag uit het ziekenhuis ontslagen na een behandeling van meer dan twee weken. Sergeant Nick Bailey werd ernstig ziek nadat hij op 4 maart op de plek was aangekomen waar Sergej Skripal en zijn dochter in de Zuid-Engelse stad Salisbury vergiftigd waren gevonden.