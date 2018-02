Merkel: Duitsland schuldig aan Holocaust

Vluch­te­lin­gen­kin­de­ren: als je droom alles is wat je nog hebt

13:00 Toen Manaal (14) uit Somalië naar Nederland vloog, zat ze voor het eerst in een vliegtuig. Hier werd ze, als vluchtelinge, herenigd met haar vader. Het meisje voelde de hele vlucht vlinders in haar buik. ,,Nu wil ik graag stewardess worden: reizen, Parijs zien en heel de tijd vlinders in mijn buik voelen.”