Merkel ongewoon open op bühne: ‘Ik doe straks eerst even niets en dat vind ik heel fascinerend’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft donderdagavond een hoogst ongebruikelijk inkijkje in haar privéleven gegeven. Tijdens een paneldiscussie over stereotypen in een theater in Düsseldorf, sprak ze onder andere over de dood van haar moeder en haar moeilijkste moment als bondskanselier. Maar ook over feminisme en koningin Máxima.

Deelnemers aan het debat en kijkers elders, die de discussie via een livestream konden volgen, zagen een ontspannen bondskanselier die letterlijk op de praatstoel zat. Ze sprak niet over de dagelijkse politiek maar over fundamentele, sociale en filosofische kwesties én zelfs over persoonlijke dingen. Duitse media brachten die ongewone openhartigheid in verband met haar aanstaande vertrek. Merkel is niet meer verkiesbaar bij de Bondsdagverkiezingen op zondag 26 september, waarmee een einde komt aan een zittingsperiode van zestien jaar.

De domineesdochter, geboren in Hamburg maar opgegroeid in de regio Uckermark boven Berlijn in de toenmalige DDR, vertelde dat ze het als publiek persoon moeilijk had na de dood van haar moeder, twee jaar geleden. ,,Als mensen je dan telkens aankijken vanuit de gedachte: ‘is er iets van (verdriet) te zien?’ Dat vind ik lastig. Dan moet je je eigen ruimte bouwen.’’ In die ruimte liet ze niemand binnen die daar niet thuishoorde.

De vraag wat haar heeft gevormd, beantwoordde Merkel met: ,,Dat ik als kind ben opgegroeid met verstandelijk beperkte mensen en niet bang was of angst voor contact had én dat ik natuurkunde heb gestudeerd.’’ Daarna legde ze uit dat zo'n 80 procent van de studenten mannen waren die altijd meteen aan de slag gingen, waardoor er voor haar vaak geen experimenteertafel meer over was. ,,Toen heb ik geleerd voor mijn plek te vechten in een door mannen gedomineerde omgeving’’, hoorde de Duitse persbureau DPA haar zeggen.

Eurocrisis

Als moeilijkste moment in haar ambtsperiode noemde de bondskanselier de Eurocrisis. Die brak in 2010 uit nadat was gebleken dat het Griekse begrotingstekort veel groter was dan eerder gemeld. Griekenland dreigde midden in de Europese financiële crisis om te vallen zonder noodhulp van de andere EU-lidstaten. ,,Ik verwachtte toen zoveel van de Griekse burgers’’, zei Merkel terugblikkend. Mooie momenten beleefde Merkel ook. ,,Heel vaak na het vinden van een compromis.’’

Als voorbeelden noemde ze het compromis over het herstelfonds van 750 miljard euro om de gevolgen van de coronapandemie op te vangen. Na vier dagen en vier nachten vergaderen in Brussel, bereikten de Europese staats- en regeringsleiders er op 21 juli vorig jaar overeenstemming over. ,,Dan ben je gelukkig’’, zei de bondskanselier. De goedkeuring in 2007 van het verdrag van Lissabon, dat de Europese Unie beter bestuurbaar en democratischer maakte, was volgens haar ook zo'n moment.

Wir schaffen das

Merkels beroemde uitspraak Wir schaffen das (‘dat lukt ons wel’) kwam ook aan bod. Ze sprak de memorabele woorden eind augustus 2015 na een bezoek aan een vluchtelingenopvangcentrum in Dresden. De vluchtelingencrisis in Europa beleefde toen haar hoogtepunt. Het aantal vluchtelingen nam drastisch toe en steeds meer mensen probeerden via de Balkan-route Europa binnen te komen. Vooruitlopend op haar beslissing om de grens open te houden voor vluchtelingen uit Hongarije, enkele dagen later, deed de bondskanselier een beroep op haar land. ,,We hebben al zoveel bereikt. Dit lukt ons wel.’’

Haar woorden veroorzaakten een golf van solidariteit in Duitsland, maar polariseerden ook. Zes jaar later lijkt Merkel het er niet mee eens te zijn dat ze de samenleving verdeelde met haar vluchtelingenpolitiek. Dat haar beroemde uitspraak een uitnodiging aan alle vluchtelingen was om naar Duitsland te komen. In 2015 stonden ze immers al voor de deur. ,,Om dan te zeggen: pas op, terug over de Middellandse Zee was voor mij geen optie.’’

Feministe

Het thema feminisme kwam vanzelfsprekend ook aan bod. Niet alleen vanwege de deelname van de Nigeriaanse feministe en schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie aan de paneldiscussie, maar ook omdat Merkel op de Women20 Summit van de G20 aanwezig was, in april 2017 in Berlijn. Op die Vrouwentop gaf Merkel aarzelend antwoord toen haar werd gevraagd of ze zichzelf als feministe beschouwde. De bondskanselier zei dat ze zichzelf dat predicaat niet per se wilde opplakken. De andere vrouwen op het podium, onder wie koningin Máxima en dochter Ivanka van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump, noemden zichzelf zonder meer feministen.

Donderdagavond corrigeerde Merkel haar standpunt. Koningin Máxima had destijds de deur al opengezet voor haar met de hint dat het er in wezen om gaat dat mannen en vrouwen in gelijke mate deelnemen aan het maatschappelijke leven, lichtte de bondskanselier toe. ,,In die zin kan ik vandaag bevestigend zeggen: dan ben ik een feministe. Ik schaamde me daar destijds een beetje voor op dat podium. Vandaag is dat beter doordacht. In die zin kan ik nu zeggen: ja, we zouden allemaal feministen moeten zijn.’’ Daarop klonk gejuich uit de zaal.

Afwachten wat er komt

De vraag of ze met een zuiver geweten vertrekt, beantwoordde de bondskanselier met een volmondig ‘ja’. Aan het daaropvolgende applaus van het publiek voegde ze vervolgens toe: ,,Ik denk dat ik mijn bijdrage heb geleverd. Nu heeft het land iets nieuws nodig.’’ Merkel heeft nog geen idee wat ze na haar bondskanselierschap gaat doen. ,,Sinds ik eind 1989 de politiek in ging, heb ik me nooit meer afgevraagd wat me daarbuiten interesseert. Wil ik schrijven, praten, wandelen, thuis zijn, de wereld in? Ik heb me voorgenomen om eerst niks te doen en af te wachten wat er komt, en dat vind ik heel fascinerend.”