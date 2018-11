Merkel: Resoluut optreden tegen toenemende Jodenhaat Duitsers

Merkel sprak tijdens de herdenking van de Kristallnacht, die tachtig jaar geleden plaatsvond. ,,In Duitsland is weer een bloeiende Joodse samenleving'', aldus Merkel. ,,Maar tegelijk zijn we getuige van een zorgwekkend antisemitisme dat het Joodse leven in ons land en in andere veilig geachte delen in de wereld bedreigt.‘’



In het bijzonder noemt ze de aanval in augustus op een joods restaurant in Chemnitz. Bij protesten in de Oost-Duitse stad gooiden neonazi's stenen, flessen en een afgezaagde stalen pijp naar het restaurant. Merkel zegt dat de aanval doet denken aan het begin van de Jodenvervolging in de jaren dertig.