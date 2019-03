Merkel spreekt haar steun uit voor klimaatspijbelaars

,,Ik ben het er helemaal mee eens dat scholieren voor de bescherming van het klimaat de straat op gaan en daarvoor strijden’', stelt Merkel vandaag in een podcast. Daarmee wijkt ze af van de meeste Duitse politici, die vinden dat de demonstraties in de vrije tijd moeten plaatsvinden. Scholieren gaan in Duitsland, net als in België en de Scandinavische landen, wekelijks de straat op onder het motto FridaysForFuture, in navolging van de Zweedse activiste Greta Thunberg. Zij liep deze week mee in een protestmars in Hamburg. ,,Politici en mensen aan de macht zijn er al te lang mee weggekomen om niets te doen om de klimaatcrisis te stoppen’', zei ze daar.

Volledig scherm Angela Merkel © EPA

Hoewel ze de spontane straatprotesten een warm hart toedroeg zei de bondskanselier ook dat de scholieren wat geduld moesten hebben voor het afbouwen van kolengestookte elektriciteitscentrales. “Ik weet dat de scholieren willen dat veel dingen sneller gaan, zoals het afschaffen van kolengestookte energie. Maar als regeringsleider moet ik veel dingen in overweging nemen. We moeten banen en economische voortvarendheid verenigen met de doelen van klimaatbescherming.”Om die reden had ze besloten vanaf 2038 te stoppen met kolengestookte energie, aldus Merkel. “Bekeken vanuit de scholieren duurt dat heel erg lang, maar het is een grote uitdaging dat te doen en ik vraag ze om begrip hiervoor.”