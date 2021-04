Merkel verhoord door parlementaire commissie miljardenzwendel Wirecard

Wirecard werd gezien als een Duits succesverhaal en de regering promootte het bedrijf ook actief tijdens handelsreizen naar het buitenland. Nadat er al enkele jaren berichten waren over financiële malversaties bij het bedrijf, gaf Wirecard vorig jaar juni toe dat er enkele miljarden euro’s misten en waarschijnlijk nooit hadden bestaan. Drie dagen later was het financiële concern failliet.

Hoewel er al eerder aanwijzingen waren dat er zaken niet klopten bij Wirecard, reageerden zowel accountants als toezichthouders niet of nauwelijks. Sinds het faillissement is duidelijk geworden dat in regeringskringen ook al veel eerder kennis was van de problemen binnen het bedrijf. Uit het parlementaire onderzoek dat nu gaande is, is gebleken dat er contacten waren tussen Wirecard, voormalige medewerkers van de Duitse inlichtingendiensten en de hoogste regeringskringen, onder wie bondskanselier Merkel.