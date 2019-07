Met de kennis van nu kijkt de wereld anders naar schandaal: 'Lewinsky verdient excuses'

Het Monica Lewinsky-schandaal, heette het lang. Maar de makers van de documentaireserie The Clinton Affair, vanaf deze week op de Nederlandse tv, hebben besloten de serie de naam van die andere betrokkene te geven. Want wiens gedrag was eigenlijk het meest laaghartig? Dat van de 22-jarige die hoteldebotel was, of de machtigste man ter wereld die de liefde van een stagiaire gebruikte en er meermaals over loog?



De Amerikaanse president Bill Clinton kwam eind jaren 90 flink in de problemen door een affaire met Lewinsky, die na haar studie psychologie een zomer stage liep in het Witte Huis. Clinton ontkende de relatie onder ede en er kwam een minutieus onderzoek naar de vrijpartijen van de twee, en de president kon net voorkomen dat hij werd afgezet vanwege de leugen. Clinton werd alleen maar populairder van de kwestie. Hij was al snel weer een gerespecteerd staatsman. Het was Lewinsky die meedogenloos werd bespot als nationale bimbo. Ze was te dik, te wellustig, te manipulatief. Heel het land kende haar strings en de spermavlek op haar blauwe jurk. Ze probeerde zich terug te trekken, en verhuisde naar Engeland om daar te studeren. Lang durfde geen werkgever haar een baan aan te bieden.



Het was pijnlijk, ongemakkelijk en blij vlagen beschamend om in twintig uur aan interviews de affaire en de consequenties die haar zelfs even suïcidale gedachten bezorgden opnieuw te beleven, heeft ze gezegd - haar worsteling is in The Clinton Affair soms zichtbaar. Maar dat weerhield haar er niet van haar verhaal te doen. ,,Door de jaren heen zijn vrouwen belasterd en tot zwijgen gebracht. Nu is het tijd om onze verhalen te vertellen in onze eigen woorden'', schreef Lewinsky in Vanity Fair.