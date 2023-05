Met de nachttrein naar Berlijn: ‘Je opent je ogen en bent in een andere wereld, dat heeft iets magisch’

met video Met man en macht zoeken naar sporen van Maddie McCann: ‘De hoop op een antwoord verdwijnt nooit’

Het is lang niet altijd meer het gespreksonderwerp van de dag, maar woensdag gaat het in het Zuid-Portugese dorpje Praia da Luz weer volop over de verdwijning van Maddie McCann. AD-correspondent Edwin Winkels doet verslag vanaf de zoeklocatie en het plaatsje waar de Britse peuter verdween: ,,Ook al is het slecht nieuws wanneer ze wordt gevonden, de familie kan het dan eindelijk afsluiten.”