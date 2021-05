Met opening nieuwe moskee op het Taksimplein komt Erdogans droom uit

Conings gaf training aan rechtsex­tre­mis­ti­sche groep, OMT-leden voorzich­tig met me­dia-optredens

9:01 De spoorloze militair Jürgen Conings heeft gevechtstraining gegeven aan het Vlaams Legioen. Dat meldt de Belgische krant De Standaard op basis van meerdere bronnen bij de veiligheidsdiensten. Het Vlaams Legioen is een rechtsextremistische groepering die ‘strijdt voor het Vlaamse volk en voor Vlaanderen’. Over de precieze betrokkenheid van Conings bij het zelfverklaarde legioen is nog veel onduidelijk.