Mexicaanse militairen verdacht in zaak 43 verdwenen studenten

De leraren in opleiding verdwenen vandaag precies zes jaar geleden in de stad Iguala in de staat Guerrero. Vermoedelijk werden ze ontvoerd door politieagenten en overgedragen aan een criminele organisatie. Leden daarvan zeiden later de studenten te hebben vermoord en hun lichamen te hebben verbrand.



Dat militairen een rol hebben gespeeld lijkt wel vast te staan. Een internationaal rechercheteam beschuldigde het Mexicaanse leger er in 2016 van belangrijk bewijsmateriaal achter te houden door foto's en video's van een studentenprotest in 2014 niet te overhandigen.



,,De militairen deden mee, er zijn video's van", zei de moeder van een van de studenten vandaag bij een bijeenkomt waar ook de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador een toespraak hield. Daarin verzekerde hij de ouders van de vermisten dat de overheid zal blijven zoeken naar de daders van de verdwijning en naar de lichamen van hun dierbaren. Ook werd er een update gegeven van de stand van zaken in het onderzoek.