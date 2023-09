Mexicaanse vrouwen baas in eigen buik: Hooggerechtshof haalt abortus uit strafrecht

Ongrondwettelijk

Situatie in de regio

In de Verenigde Staten schrapte het Hooggerechtshof vorig jaar de federale bescherming voor het recht op abortus. Dat hangt nu af van de wet van iedere deelstaat. Elders in Latijns-Amerika hebben vrouwen beperkt toegang tot een legale zwangerschaponderbreking: in Argentinië, Cuba en Uruguay is abortus legaal. In veel andere landen alleen onder (strikte) voorwaarden, bijvoorbeeld als het leven of de gezondheid van de zwangere vrouw gevaar loopt (Paraguay, Costa Rica en Peru). In Brazilië, Panama, Chili en Bolivia mag de zwangerschap daarnaast ook onderbroken worden als de vrouw is verkracht of de foetus niet levensvatbaar is. In sommige landen is abortus echter compleet verboden: El Salvador, Haïti, Honduras, Nicaragua en de Dominicaanse Republiek. In bijna de hele regio wordt in toenemende mate gedemonstreerd voor ruimere vrouwenrechten, waaronder abortus.