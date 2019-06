Mexico versterkt zuidelijke grens na ‘inval’ van migranten

Volgens minister Olga Sanchez van Binnenlandse Zaken wil Mexico een migratie die ‘ordelijk, veilig en regelmatig’ verloopt. Daar moet de versterking van de zuidelijke grens aan bijdragen.



Mexico is op dit moment in moeizame onderhandelingen verwikkeld met de VS over het migratiebeleid. Washington eist dat Mexico iets doet aan de stroom vluchtelingen die via de Mexicaanse grens de VS binnenkomen of dat proberen. De VS dreigen met verhoging van importtarieven als Mexico de stroom niet stopt. Het lijkt erop dat Mexico met de grensversterking goede wil toont aan de Amerikaanse president Donald Trump.



De heffingen van 5 procent op alle goederen uit Mexico gaan in principe maandag in. Die worden iedere maand met 5 procent verhoogd totdat ze op 25 procent uitkomen. President Trump heeft steeds volgehouden dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren, maar persbureau Bloomberg schrijft op basis van ingewijden dat er mogelijk na aandringen van Mexico toch uitstel komt van de heffingen.