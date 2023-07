MH17-dader Igor Girkin opgepakt door Russische diensten: ‘Poetin ruimt criticasters uit de weg’

Igor Girkin, die veroordeeld is voor het neerhalen van MH17, is volgens zijn vrouw opgepakt door de Russische veiligheidsdiensten. Hij zou worden beschuldigd van extremisme. Dat wordt bevestigd door zijn advocaat. De Russische autoriteiten hebben nog niet gereageerd.

Ultranationalist Girkin, die ook wel Igor Strelkov wordt genoemd, was betrokken bij de annexatie van de Krim in 2014, de daaropvolgende opstand in het oosten van Oekraïne en dus het neerhalen van vlucht MH17. Hij was al langere tijd zeer kritisch op de Russische president Vladimir Poetin.

De voormalige ‘minister van Defensie’ van de zelfverklaarde en door Rusland geannexeerde ‘volksrepubliek’ Donetsk is in eigen land bekend en berucht vanwege zijn kritische blogs over de oorlog in Oekraïne. Regelmatig veegt hij daarin de vloer aan met, volgens hem, falende strategie binnen de Russische strijdkrachten. Girkin publiceert zijn stukken onder de strijdnaam Igor Strelkov. Hij riep recent op tot het vertrek van Poetin. Volgens Girkin overleeft Rusland niet nog eens zes jaar met ‘deze laffe middelmaat aan de macht.’ Eerder kondigde hij aan de politiek in te willen.

Volgens het Belarussische oppositiekanaal Nexta heeft Dmitry Petrovsky, in dienst bij huurlingenleger Wagner, deze week een klacht tegen Girkin ingediend. De MH17-dader zou veel geld voor Wagner hebben opgehaald, maar dit geld is volgens Petrovsky niet bij de huurlingen beland. Petrovsky meldt op Twitter dat de harde kritiek van Girkin op president Poetin mogelijk de reden is dat hij is opgepakt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Girkins echtgenote Miroslava Reginskaja heeft een bericht over zijn aanhouding verspreid via Telegram. Ze schrijft dat hij aan het eind van de ochtend (begin van de middag in Nederland) is aangehouden door het zogenoemde Onderzoekscomité. ,,Ik weet niets over de verblijfplaats van mijn man, hij heeft geen contact met me opgenomen.” Ze zou van vrienden begrepen hebben dat Girkin beschuldigd wordt van extremisme.

‘Lijkt wel of Poetin opruiming houdt’

De Russische autoriteiten hebben de arrestatie nog niet bevestigd, maar voor oud-commandant van de Nederlandse landstrijdkrachten Mart de Kruif is het geen onverwachte stap. ,,Eerst Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin en nu Girkin. Het lijkt wel of Poetin opruiming houdt en zijn felste criticasters uit de weg ruimt. Voor mij is het een teken dat het absoluut niet goed gaat met de Russische oorlogsvoering.’’

De Kruif trekt een vergelijking met Adolf Hitler aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1944. ,,Generaals die Hitler meldden dat het anders moest, werden door hem aan de kant geschoven. Hij vertrouwde alleen nog op de ja-knikkers om hem heen. We weten hoe dat is afgelopen.’’

Poetin kreeg volgens De Kruif vanaf het begin een te rooskleurig beeld voorgeschoteld over de strijd in Oekraïne. ,,De mensen die hem het nieuws brengen dat het op veel fronten helemaal niet zo goed gaat, worden niet langer door het Kremlin getolereerd. Alleen Poetins vertrouwelingen Sjojgoe (minister van Defensie, red.) en zijn stafchef Gerasimov lijken zeker te zijn van hun positie en kunnen blijven zitten. Hij gokt kennelijk op deze twee paarden.’’

Vladimir Poetin lijkt volgens de oud-commandant te zinspelen op een ‘totale oorlog’. ,,Hij gooit alles op tafel. Een van de weinige kaarten die hij nog had richting het Westen, de graandeal, is ook opgeblazen. Het zijn allemaal tekenen dat het vanuit Russisch perspectief niet op rolletjes loopt. Aan de Oekraïense kant loopt het ook moeizaam, maar zij zijn in de aanval en niet in de verdediging. Ze hebben de afgelopen tijd geen terrein verloren.’’

Twee maanden aan het front

Girkin bivakkeerde vorig jaar een paar maanden in het frontgebied, maar keerde gedesillusioneerd terug. Hij kraakte in zijn blogs de strategie van de Russische legerleiding, vond - net als Prigozjin - dat de militairen te weinig munitie hadden en hekelde het lage moreel van de troepen.

Hij wordt internationaal gezocht voor betrokkenheid bij het neerhalen van MH17. Hij werd in november veroordeeld tot levenslang voor de moord op 298 inzittenden van het toestel. De rechter achtte hem als hoogstgeplaatste militair aldaar eindverantwoordelijk. Rusland heeft nooit gereageerd op Nederlandse verzoeken om zijn uitlevering. De Oekraïense defensie-inlichtingendienst heeft een beloning van 100.000 dollar uitgeloofd voor het aanhouden en uitleveren van Girkin.

De rechtbank ging er vanuit dat het neerhalen van de vlucht een vergissing was van de pro-Russische separatisten - de daders hadden vermoedelijk niet de bedoeling een passagiersvliegtuig neer te halen, maar een militair vliegtuig.

Op 17 juli 2014 stortte het toestel van Malaysia Airlines, vertrokken van Schiphol en onderweg naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, neer boven Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder hen bijna 200 Nederlanders.