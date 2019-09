MH17-verdachte door Oekraïne overgedragen aan Rusland: ‘dit is knullig’

Nabestaande Hans de Borst uit Monster noemt de overlevering van Tsemach ‘een slechte zaak’: ,,Het komt ook knullig over, de man verdwijnt nu in Rusland, misschien wordt hij daar wel een kopje kleiner gemaakt”, zegt De Borst die zijn dochter Elsemiek (17) verloor bij de aanslag. ,,De communicatie tussen Nederland en Oekraïne lijkt ook slecht.” Piet Ploeg van Stichting Vliegramp MH17 noemt de kwestie ‘onacceptabel’: ,,Dit is obstructie van Rusland. Hij is verdachte, op deze manier houden ze hem weg van het onderzoek, zo werk je het JIT-onderzoek bewust tegen, dat is bijzonder kwalijk.” Ploeg ziet nog een muizengaatje om Tsemach alsnog te kunnen verhoren: ,,Hij is geen Rus, dus Rusland mag hem overleveren aan Nederland. Dat kun je dus vragen als Nederland.” De Borst benadrukt dat hij ‘onverminderd groot vertrouwen’ heeft in het werk van het JIT: ,,Er wordt vast hard gewerkt aan de zaak.”