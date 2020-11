Michelle Obama: Vier jaar geleden was nederlaag nipter, maar gingen we wel voor respectvolle overdracht

,,Hillary Clinton moest een veel niptere en pijnlijker nederlaag slikken dan die we nu zien’’, zo duikt Michelle Obama op Instagram vier jaar terug in de tijd . ,,Ik was gekwetst en ontgoocheld, maar de stemmen waren geteld en Donald Trump was de winnaar.” Het presidentiële paar droeg het personeel op om te doen wat George en Laura Bush voor de Obama’s hadden gedaan in 2008: een respectvolle en vlotte machtsoverdracht. Ze nodigden het team van de toenmalige president-elect, Donald Trump, uit op kantoor, brieften hen uitgebreid en deelden hun ervaring van de voorbije acht jaar met hen.

,,Ik moet eerlijk toegeven dat dit allemaal niet makkelijk was voor mij”, aldus Michelle Obama. ,,Donald Trump had racistische leugens verspreid over mijn man en bracht zo mijn gezin in gevaar. Dat zou ik hem nooit vergeven. Maar ik wist dat ik in het belang van ons land de kracht en volwassenheid moest vinden om mijn boosheid opzij te zetten. Ik verwelkomde Melania Trump in het Witte Huis en praatte met haar over mijn ervaring en gaf antwoord op al haar vragen.’’