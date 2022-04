Migranten lijden schipbreuk ten zuiden van Gran Canaria: 20 volwassenen en 6 baby’s vermist

Kind van 1 jaar bereikt zonder ouders per migranten­boot Italiaans eiland Lampedusa

Op het Italiaanse eiland Lampedusa is een alleenstaand eenjarig kind gezond en wel aangekomen. Het jongetje was samen met zo’n zeventig mannelijke migranten de Middellandse Zee overgestoken in een bootje. Dat heeft de Italiaanse krant La Repubblica gemeld.

