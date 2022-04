Migranten redden op de Middellandse Zee: ‘Als wij er niet zijn, dan verdrinken die mensen’

Megajacht van Oekraïense miljardair baart opzien bij Mallorca vanwege naam ‘Z’

Voor de kust van Palma de Mallorca is een megajacht voor anker gegaan dat nogal wat opzien baart vanwege zijn naam. ‘Z’ verwijst naar de achternaam van eigenaar Kostyantyn Zhevago (48) maar de letter is sinds de oorlog in Oekraïne symbool geworden voor steun aan Rusland.

